عربي-دولي

"جسم غريب" يطفو ويرعب إسطنبول.. ما القصّة؟

Lebanon 24
26-03-2022 | 07:00
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طلبت السلطات التركية من السفن البقاء بعيدا بينما يفحص فريق من الغواصين "جسما يشبه اللغم" عُثر عليه طافيا شمالي إسطنبول قرب البحر الأسود، بعد أيام من تحذير روسيا من أن العديد من الألغام انجرفت بعيدا من موانئ أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع التركية على تويتر إن الفريق قام بتأمين الجسم وبدأ في تعطيله.

وذكرت المديرية العامة لسلامة السواحل لرويترز أن الصيادين رصدوا الجسم بالقرب من منطقة رسو في أعالي مضيق البوسفور – الذي يصب فيه البحر الأسود - وأبلغوا خفر السواحل بذلك.

وأكد متحدث باسم المديرية تقريرا في صحيفة ميليت مفاده بأن السلطات أصدرت إشعارا لاسلكيا للقوارب بأن الجسم كان "على شكل كرة ذات نتوءات تشبه القرون" ، وأنه "من المحتمل أن يكون لغما".

وتشترك تركيا في حدود على البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا.

وقالت وكالة المخابرات الروسية الرئيسية، الاثنين، إن عدة ألغام انجرفت إلى البحر بعد انفصالها عن كابلات بالقرب من موانئ أوكرانية، وهو ادعاء نفته كييف ووصفته بأنه معلومات مضللة ومحاولة لإغلاق أجزاء من البحر.

والبحر الأسود شريان رئيسي لشحن الحبوب والنفط ومنتجاته.
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