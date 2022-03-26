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لا أثر لمتفجرات في موقع تحطم طائرة "بوينغ 737" الصينية

Lebanon 24
26-03-2022 | 08:30
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قال تشنغ شي قائد فريق الإطفاء والإنقاذ بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم بالصين، إنه لم يتم العثور على أثر للمتفجرات في موقع تحطم طائرة "بوينغ 737" الصينية.

 وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "بشكل إجمالي استلم المختبر الفيزيائي الكيميائي، 66 عينة، وتم الانتهاء بالفعل من اختبار 41 عينة، ولم يتم العثور على مكونات المتفجرات التقليدية غير العضوية، وكذلك مكونات المتفجرات العضوية التقليدية في هذه العينات".

في يوم 21 اذار الجاري، تحطمت في جنوب الصين، طائرة ركاب صينية من طراز "بوينغ 737" وعلى متنها 132 شخصا.

وذكرت الأنباء، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز" تحطمت في جنوب غرب الصين.

وسقطت الطائرة في منطقة ريفية بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و "تسبب الحادث بحريق في الجبل".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في الرحلة "إم يو 5735" في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر. ولقي كل من كان على متن الطائرة، حتفهم -123 راكبا وطاقم من 9 عناصر.
المصدر: روسيا اليوم
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