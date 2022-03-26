عربي-دولي

مجلة: العقوبات على بلد بحجم روسيا مؤلمة للعالم أجمع

Lebanon 24
26-03-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-935537-637839029137967010.jpg
Doc-P-935537-637839029137967010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مجلة Foreign Affair، إن العقوبات الغربية واسعة النطاق ضد اقتصاد بحجم روسيا يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة ومؤلمة في النظام المالي العالمي.

وأضافت المجلة، في مقالة كتبها نيكولاس مولدر، الأستاذ المشارك في جامعة كورنيل.: "لقد اعتاد القادة الغربيون على فرض العقوبات ضد الدول الصغيرة، لعلمهم أن عواقبها ستكون خفيفة عليهم. لذلك، لديهم القليل من الخبرة والفهم الحقيقي لعواقب الإجراءات القاسية التي يتم تطبيقها ضد اقتصاد كبير له صلات عالمية".

وكمثال على ذلك، تطرقت المجلة إلى العقوبات المفروضة على سوريا أو ميانمار أو فنزويلا، ونوهت إلى أن تأثير هذه الدول على العالم كان ضئيلا.

وأشارت إلى أنه "تم فرض العقوبات الأميركية على إيران بحذر شديد حتى لا يتسبب في اضطراب أسواق النفط".

ووفقا للمقالة، تؤثر العقوبات على روسيا، على عدة مستويات في وقت واحد: الآثار الجانبية على الدول والأسواق المجاورة، والأثر المتضاعف لسحب الاستثمارات من القطاع الخاص، والعواقب المنهجية على الاقتصاد العالمي.

وبحسب كاتب المقال فإن فرض عقوبات على دولة مثل روسيا مستحيل بدون تنفيذ سياسة تعويضية، والولايات المتحدة تدرك ذلك، لكنها لا تبذل جهودا كافية لوقف التأثير العكسي للقيود. كما أن ذلك يؤثر على الوضع الصعب في العالم قبل الأحداث في أوكرانيا، ولكن تصرفات الغرب لم تؤد إلا إلى تفاقم الوضع.

وقال: "مهما كان تصميم الغرب على إيقاف بوتين، قويا ومبررا يجب على صانعي السياسة مواجهة حقيقة أن الهجوم الاقتصادي الشامل سيخلق ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي".

وفي الختام استنتج الكاتب: "لقد انتهى واندثر نهائيا عصر العقوبات غير المكلفة والآمنة وغير المؤلمة والتي يمكن التنبؤ بعواقبها".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:30 | 2022-03-28
05:00 | 2022-03-28
04:30 | 2022-03-28
04:17 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website