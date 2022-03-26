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ماذا حصل خلال مسيرة طلابية مناهضة لرئيس تشيلي الجديد؟

Lebanon 24
26-03-2022 | 13:30
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أصيب متظاهر بالرصاص أمس الجمعة في تشيلي خلال مسيرة طلابية هي أول تظاهرة يواجهها رئيس الدولة الجديد غابريال بوريك الذي كان زعيما طلابيا في السابق.

وقال وكيل وزارة الداخلية التشيلية مانويل مونسالفي إن "شابا عمره 19 عاما أصيب برصاصة.. أطلقها شرطي مرور وليس أحد أفراد شرطة إنفاذ القانون". 

وقالت الشرطة إن الشرطي أطلق النار دفاعا عن النفس عندما تعرض هو وزملاؤه الذين كانوا يحولون حركة المرور لهجوم من قبل مجموعة من المهاجمين المقنعين. 

وقالت المتحدثة باسم الحكومة كاميلا فاليخو: "من المهم جدا أن تترافق أعمال الحفاظ على النظام بحماية حقوق الإنسان. هذا هو التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة.. وهو إصلاح جهاز الشرطة" الذي نسبت إليه أعمال العنف التي ارتكبت خلال الانتفاضة الاجتماعية في عام 2019. 

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه أثناء اشتباكات جرت بينها وبين المحتجين الذين يطالبون بزيادة مخصصات الغذاء والمعيشة التي لم يتم تعديلها منذ 12 عام.

وهتف الطلاب لدى مرورهم أمام القصر الرئاسي في لا مونيدا "بوريك اسمع، انضم إلى النضال". يذكر أنه قبل عشر سنوات، قاد غابريال بوريك الذي كان طالبا في كلية الحقوق في العاصمة سانتياغو تظاهرات دعت إلى تحسين التعليم العام المجاني في تشيلي.
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