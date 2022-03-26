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قتلى ومصابون بينهم نساء وأطفال بانهيار مبنى سكني في اليمن

Lebanon 24
26-03-2022 | 15:00
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أفادت تقارير محلية بسقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال جراء انهيار جزئي لمبنى سكني بمحافظة عدن جنوب اليمن صباح اليوم السبت.

وتحدثت التقارير عن إصابة 16 شخصا في حصيلة أولية لحادث انهيار "عمارة الرويشان" في مديرية خورمكسر بعدن.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشار ثلاث جثث من تحت أنقاض المبنى الذي انهار جزؤه الشمالي بشكل مفاجئ حسب شهود عيان.

يذكر أن العمارة المنكوبة تعرضت لقصف خلال الحرب، وتحولت إلى سكن أسر نازحة منذ العام 2015.
المصدر: روسيا اليوم
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