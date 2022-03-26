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مسؤولان في شركة الطيران الأفغانية: "طالبان" منعت نساء من السفر الجوي

Lebanon 24
26-03-2022 | 16:00
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قال مسؤولان في شركة الطيران الأفغانية إن حكام "طالبان" رفضوا السماح لعشرات النساء بالصعود إلى عدة رحلات جوية، بعضهن إلى الخارج، لأنهن كن يسافرن بدون ولي أمر من الذكور (محرم).

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن "عشرات النساء اللائي وصلن إلى مطار كابل الدولي الجمعة للصعود على متن رحلات داخلية ودولية قيل لهن إنهن لا يستطعن القيام بذلك دون محرم".

ووفق أحد المسؤولين "كانت بعض النساء مزدوجات الجنسية عائدات إلى منازلهن في الخارج، وبعضهن من كندا".

وأضاف المسؤولان أنه "تم منع النساء من القيام برحلات إلى إسلام أباد ودبي وتركيا على متن شركتي (كام إير)، وشركة (أريانا إيرلاين) المملوكة للدولة".

وأفاد أحد المسؤولين بأن "الأمر جاء من قيادة "طالبان"".

لكن بحلول اليوم السبت، سمح لبعض النساء اللائي أن يسافرن بمفردهن بالصعود على متن طائرة تابعة لشركة (أريانا)، متجهة إلى ولاية هرات الغربية، حسبما أفاد المسؤولين. ومع ذلك، وبحلول الوقت الذي تم فيه منح الإذن، فاتتهم الرحلات، على حد قوله.

والتقى رئيس المطار وقائد الشرطة، وكلاهما من حركة "طالبان" السبت مسؤولي شركات الطيران.

وقال أحد المسؤولين: "إنهما يحاولان حل الأزمة".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت "طالبان" ستستثني السفر الجوي من أمر صدر قبل أشهر يطالب النساء اللواتي يسافرن لأكثر من 72 كيلومترا بضرورة وجود (محرم).
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