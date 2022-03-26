مسؤول سعودي رفيع: الحوثيون قدموا مبادرة لوقف إطلاق النار

أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى أن الحوثيين قدموا مبادرة لوقف إطلاق النار تتضمن "هدنة وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة" فيما يواصلون هجماتهم على منشآت نفطية ومرافق بنية تحتية في المملكة.وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة "فرانس برس": إن "الحوثيين طرحوا مبادرة عبر وسطاء تتضمن هدنة وفتح المطار صنعاء والميناء الحديدة ومشاورات يمنية يمنية".وأضاف أن "المتمردين يواصلون هجماتهم لأنهم يريدون أن يعلنوا المبادرة وكأنهم لا يزالون أقوياء".وحول موقف الرياض من المبادرة، قال المسؤول "ننتظر إعلانها رسميا لأن الحوثيين يغيرون كلامهم باستمرار".وأفاد المسؤول بأن "الحوثيين يواصلون استهداف الأعيان المدنية في محاولة لتخفيف ضغط الخسائر في الداخل اليمني خصوصا أنهم تحت الضغط السياسي الخليجي والدولي في مجلس الأمن".وكرر اتهامات بلاده أن "إيران تدفع الحوثيين لاستهداف منشآت أرامكو، في النزاع الذي يدخل السبت عامه الثامن".وفي ذات السياق، أكد دبلوماسي مقيم في الرياض أن "المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ، قاد جهودا في الفترة الأخيرة للتوصل لهدنة خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع أبريل إلا أنها لم تكلل بالنجاح".وقال الدبلوماسي إن "الحوثيين يهاجمون أرامكو بالتحديد لأنها الأكثر حساسية وإيلاما للسعودية ولتحقيق أكبر قدر من الخسائر الاقتصادية للمملكة".ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين على الفور.