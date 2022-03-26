عربي-دولي

مسؤول سعودي رفيع: الحوثيون قدموا مبادرة لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
26-03-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-935560-637839079903828020.jpg
Doc-P-935560-637839079903828020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى أن الحوثيين قدموا مبادرة لوقف إطلاق النار تتضمن "هدنة وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة" فيما يواصلون هجماتهم على منشآت نفطية ومرافق بنية تحتية في المملكة.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة "فرانس برس": إن "الحوثيين طرحوا مبادرة عبر وسطاء تتضمن هدنة وفتح المطار صنعاء والميناء الحديدة ومشاورات يمنية يمنية".

وأضاف أن "المتمردين يواصلون هجماتهم لأنهم يريدون أن يعلنوا المبادرة وكأنهم لا يزالون أقوياء".

وحول موقف الرياض من المبادرة، قال المسؤول "ننتظر إعلانها رسميا لأن الحوثيين يغيرون كلامهم باستمرار".

وأفاد المسؤول بأن "الحوثيين يواصلون استهداف الأعيان المدنية في محاولة لتخفيف ضغط الخسائر في الداخل اليمني خصوصا أنهم تحت الضغط السياسي الخليجي والدولي في مجلس الأمن".

وكرر اتهامات بلاده أن "إيران تدفع الحوثيين لاستهداف منشآت أرامكو، في النزاع الذي يدخل السبت عامه الثامن".

وفي ذات السياق، أكد دبلوماسي مقيم في الرياض أن "المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ، قاد جهودا في الفترة الأخيرة للتوصل لهدنة خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع أبريل إلا أنها لم تكلل بالنجاح".

وقال الدبلوماسي إن "الحوثيين يهاجمون أرامكو بالتحديد لأنها الأكثر حساسية وإيلاما للسعودية ولتحقيق أكبر قدر من الخسائر الاقتصادية للمملكة".

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين على الفور.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:30 | 2022-03-28
05:00 | 2022-03-28
04:30 | 2022-03-28
04:17 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website