عربي-دولي

"لا يمكنه البقاء في السلطة".. توضيح من البيت الأبيض بشأن تصريح بايدن عن بوتين

Lebanon 24
26-03-2022 | 14:54
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أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي اعتبر في خطاب في وارسو، مساء السبت، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، لم يدع في كلامه هذا إلى "تغيير النظام" في روسيا.

وقال المسؤول "ما أراد الرئيس قوله إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة. لم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام".
وكان بايدن قال في خطابه في وارسو :"سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديموقراطية والمبدأ والأمل والنور". وأضاف "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة". في إشارة إلى بوتين.

وحذر بوتين موسكو في خطابه، من "التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي"، واصفًا النزاع في أوكرانيا بأنه "فشل استراتيجي" لروسيا.

ووصف مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيًا العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة".
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