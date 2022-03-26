بعد 31 يوما على الحرب.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا لن تتخلى عن أراضيها

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن كييف لن "توافق على التخلي عن أي من أراضيها لتحقيق السلام" مكررا لموسكو دعوته للتفاوض لإنهاء الحرب، وفق تقرير نشرته صحيفة "الغارديان".ويسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تشكيل ائتلاف دولي لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول.وقال ماكرون إن "فرنسا تعمل بالتعاون مع تركيا واليونان"، وسيجري نقاشا جديدا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال 48 إلى 72 ساعة المقبل، للتوصل إلى اتفاق.من جانبه زار الرئيس الأميركي، جو بايدن، مدينة رزيسزو البولندية التي تبعد حوالي ساعة بالسيارة عن الحدود الأوكراني، ضمن جهود إظهار الدعم لدول أوروبا الشرقية.وتقول السلطات الأوكرانية في ماريوبول إن قرابة 300 شخصا قتلوا في قصف روسي على مسرح خلال الأسبوع الماضي، ليرفع أعداد القتلى من المدنيين في البلاد.وقال مسؤولون غربيون إنهم يعتقدون أن قائدا روسيا دهسته قوات متمردة أثناء القتال في أوكرانيا.ويتهم الرئيس بوتين الدول الغربية بالتمييز ضد "الثقافة الروسية"، ووقع الرئيس الروسي مؤخرا على قانون يقضي بالسجن لمدة 15 عاما في حال نشر ما يعتبره الكرملين "معلومات غير صحيحة" حول أي من أفعال روسيا في الخارجية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في تصريحات مؤخرا إن المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية اكتملت، وأنها ستركز على تحرير منطقة دونباس شرق أوكرانيا.والسبت، سيطرت القوات الروسية على المدينة التي يقطنها أفراد طاقم منشأة تشرنوبيل النووية واحتجزت رئيس بلديتها لفترة وجيزة ما أثار احتجاجات، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.وعلى تطبيق إنستغرام أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف التي تدخل المدينة ضمن نطاقها أن "قوات الاحتلال الروسية غزت سلافوتيتش واحتلت المستشفى البلدي".والخميس كانت قد أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن "قلقها" بعدما أبلغتها أوكرانيا بقصف روسيا مدينة سلافوتيتش.واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة تروستيانيتس في شمال شرق البلاد حيث كانت المواجهة مع القوات الروسية محتدمة، حسبما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية السبت.وكتبت الوزارة على حسابها على تلغرام، نقلا عن اللواء 93 في القوات المسلحة الأوكرانية "حررت مدينة تروستيانيتس في منطقة سومي من جنود الاحتلال الروسي".