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سجال حاد.. الكرملين لبايدن" هذا ليس شأنك"

Lebanon 24
27-03-2022 | 03:00
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منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والسجلات الإعلامية لم تتوقف بين الكرملين والبيت الأبيض، لاسيما أن حدة الانتقادات الأميركية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتفعت خلال الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ.

وفي جديد جولات السجال هذه، رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي أطلقها من وارسو مساء أمس السبت، بشأن ضرورة رحيل بوتين عن السلطة.
 
"ليس بايدن من يقرر"
واعتبر بيسكوف أن هذا الموضوع ليس من شأن الرئيس الأميركي، قائلا بحسب ما نقلت "رويترز" "ليس بايدن من يقرر.. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم"، على الرغم من أن البيت الأبيض عاد وأوضح لاحقا أن بايدن لم يدعُ إلى تغيير الحكم، إنما "كان يعني أنه لا ينبغي السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه والمنطقة".
 
 
كما كرر أن مثل تلك التصريحات من شأنها أن تعقد العلاقات أكثر بين البلدين.

"فشل ومعركة طويلة"
وكان بايدن حذر مساء أمس -خلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى مسؤولين ولاجئين أوكرانيين- القوات الروسية من "التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي"، واصفًا العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، بالفشل الاستراتيجي لموسكو.

كما وصف المقاومة الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيًا العالم إلى الاستعداد "لحرب طويلة"، مضيفًا في إشارة إلى نظيره الروسي "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".

يذكر أن العلاقة بين البيت الأبيض والكرملين شهدت على مدى الأسابيع الماضية سجالات لا تنتهي، ففي كل مرة يوجه بايدن انتقادا لاذعا لبوتين، يأتيه الرد من بيسكوف، الذي سبق أن وصف الرئيس الأميركي بالمتعب وكثير النسيان!
 
 
المصدر: العربية
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