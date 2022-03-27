عربي-دولي

هذا ما أغضب باريس..وموسكو تعلق "اتبعنا نصيحتكم!"

Lebanon 24
27-03-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-935726-637839720754646967.jpg
Doc-P-935726-637839720754646967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعادت تعليقات للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى الضوء مجددا الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرتها سفارة بلادها في باريس ما أساء استياء الأخيرة قبل يومين.

وذكرت زاخاروفا بتعليقات على حسابها على تلغرام مساء أمس السبت فرنسا بمواقفها السابقة من "رسومات الكاريكاتير" التي لطالما دافعت عنها معتبرة أنها حرية رأي وتعبير، حتى تلك الفظيعة منها، وفق تعبيرها.
 
كما أضافت ساخرة: "قررنا اتباع نصيحتهم واستخدام الهجاء الذي يعتبرونه دليلا على حرية التعبير، والآن لا يعجبهم شيء".

فما هي تلك الرسومات التي أزعجت باريس؟
لعل الرسم الأكثر "صلافة" أو غير المقبول كما وصفته الخارجية الفرنسية، تجسد بكاريكاتير نشره حساب السفارة الروسية في باريس يوم الخميس الماضي، يظهر الأوروبيين جاثمين أمام العم سام الذي يرمز إلى الولايات المتحدة، بطريقة غير لائقة.

أمّا الرسم الثاني فيظهر أوروبا مريضة، مستلقية على سرير، ويحقنها جلّادان هما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواد مختلفة باسم "النازية الجديدة" و"الخوف من روسيا" و"كوفيد-19".
 
 
 
 
رسم الكاريكاتير الذي أزعج فرنسا
 
يذكر أن فرنسا كانت استدعت السفير الروسي إلى وزارة الخارجية يوم الجمعة الماضي بعد نشره تلك الصور على حساب السفارة.

ووصفت الخارجية هذا التصرف بـ"السلوك غير ملائم على الإطلاق".

فيما أكّدت لاحقا السفارة الروسية بصريحات لوكالة فرانس برس أن "مسألة التغريدة المنشورة طُرحت، من بين مسائل أخرى"، خلال اجتماع السفير في وزارة الخارجية الفرنسية صباح يوم الجمعة.

لكن الرسومات التي أزيلت لاحقاً عن حساب السفارة، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تصاعدت حدة التوتر بين موسكو والغرب بشكل غير مسبوق، سواء كان أمنيا أو على صعيد المواقف السياسية والإعلامية، فضلا عن العقوبات القاسية التي تقاطرت على الكرملين من كل حدب وصوب.

إلا أنه إلى جانب كل تلك التطورات السياسية، نشطت حرب إعلامية شرسة أيضا على مواقع التواصل بين الروس وخصومهم الأوروبيين على وجه التحديد.
 
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:30 | 2022-03-28
05:00 | 2022-03-28
04:30 | 2022-03-28
04:17 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website