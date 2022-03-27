"الشعار السري" لحرب أوكرانيا يصنف كجريمة في ألمانيا

أعلنت ولايتا بافاريا وساكسونيا السفلى الألمانيتان، السبت، تجريم أي استعمال للرمز (Z)، الذي يستخدمه الجيش الروسي لترميز قواته المشاركة في اجتياح أوكرانيا، لإبداء تأييد للعملية العسكرية الروسية.وبات يعرّض نفسه لعقوبة بالحبس تصل إلى 3 سنوات أو إلى غرامة مالية كل من يرفع هذا الشعار خلال تظاهرات أو يعمد إلى طلاء سيارات أو أبنية به تعبيرا عن التأييد للحرب التي يشنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على أوكرانيا.وقال وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس: "من غير المفهوم بالنسبة لي كيف يمكن استخدام هذا الرمز(Z) في بلدنا في إطار التسامح مع هذه الجريمة".طُلي الحرف (Z)، وهو حرف لاتيني وليس من الأحرف الكريلية المستخدمة في الأبجدية الروسية، على المدرعات الروسية خلال تقدمها نحو أوكرانيا أو في داخلها، ربما لتمييزها عن المعدات الأوكرانية المماثلة وتجنب النيران الصديقة.لكن سرعان ما صارت علامة التعريف هذه رمزًا وانتشرت على السيارات في شوارع موسكو أو على الملابس أو في ملفات تعريف الروس على الشبكات الاجتماعية. ويبدو أن السلطات الروسية تريد تشجيع هذه الظاهرة.