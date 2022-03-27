عربي-دولي

فوتشيتش يعلق على تصريح بايدن بشأن بوتين

Lebanon 24
27-03-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-935795-637839835771639569.jpg
Doc-P-935795-637839835771639569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن تصريحات الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الحادة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تدل على استمرار وتطور الصراع الجيوسياسي.
وأضاف الرئيس الصربي في حديث تلفزيوني: "بالنسبة لي، كان تصريح بايدن الأول والثاني بالأمس مهمين. كل شيء آخر حول تغيير السلطة شاهدناه في بلدان مختلفة... هذه رياضة يحبون ممارستها. هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أشياء من هذا القبيل".
وأشار رئيس صربيا إلى أنه يعرف بايدن كشخص حذر للغاية، ويستعد جيدا قبيل التحدث أمام الجمهور.
وتابع فوتشيتش القول: "في محادثتنا الأولى معه، وبعد ذلك التقيت به شخصيا، أدركت أن لديه فريقا يقوم بدقة بتحضير لقاءاته، وهو دقيق إذا قال شيئا، لا وجود للصدفة. تصريح بايدن أمس كان أكثر أهمية من أي شيء آخر، وهو يعني علينا الاستعداد لصراع طويل وحرب، وهذا ما يقلقني".
وأشار رئيس صربيا، إلى أن تفاقم الوضع في قره باغ في يؤكد صحة القلق.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:30 | 2022-03-28
05:00 | 2022-03-28
04:30 | 2022-03-28
04:17 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website