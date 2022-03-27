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عربي-دولي
خطة روسية لإخضاع دونباس.. تحركات عسكرية من مسارين
Lebanon 24
27-03-2022
|
12:00
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كتبت "سكاي نيوز عربية": يبدو أن الجيش الروسي يحاول تطويق القوات الأوكرانية التي تقاتل في المناطق الانفصالية في الجزء الشرقي من البلاد "إقليم دونباس"، بحسب وزارة الدفاع البريطانية.
وقالت الوزارة في بيان استخباراتي موجز صدر صباح الأحد إن القوات الروسية تتقدم جنوبا من المنطقة المحيطة بخاركيف وشمال ماريوبول.
وأضافت أن ساحات القتال في شمال أوكرانيا لا تزال "صامدة إلى حد كبير"، حيث أعاقت الهجمات المضادة الأوكرانية جهود روسيا لإعادة تنظيم قواتها.
وذكرت الوزارة في بيان موجز سابق صدر ليلا أن روسيا واصلت قصف أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، العديد منها من المناطق المكتظة بالسكان.
وأوضحت أن روسيا تعتمد على الصواريخ المنصوبة بعيدا التي يتم إطلاقها من داخل أراضيها لتقليل تعرض الطائرات لنيران الأسلحة الأوكرانية المضادة للطائرات، لكنها قالت إن قلة مخزون هذه الأسلحة ستجبر روسيا على "العودة إلى استخدام صواريخ أقل تطورا أو قبول المخاطرة بطائراتها".
من جانبه، قال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينكو، الأحد، إن روسيا بدأت في تدمير مخازن الوقود والأغذية الأوكرانية، مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى وضع هذه المخزونات في أماكن متفرقة في المستقبل القريب.
وذكر دينيسينكو في حديث للتلفزيون المحلي أن روسيا تجلب قوات إلى الحدود الأوكرانية بالتناوب ويمكن أن تقوم بمحاولات جديدة للتقدم في اجتياحها لأوكرانيا.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن صواريخ عالية الدقة دمرت مستودعا للصواريخ قرب كييف.
وأوضحت أن قواتها قصفت أهدافا عسكرية في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا بصواريخ كروز عالية الدقة.
وأضافت الوزارة أنها قصفت مستودع وقود تستخدمه القوات الأوكرانية قرب لفيف بصواريخ بعيدة المدى واستخدمت صواريخ كروز في ضرب منشأة بالمدينة تستخدم في إصلاح النظم المضادة للطائرات ومحطات رادارات ودبابات.
وتابعت الوزارة في بيان "القوات المسلحة في روسيا الاتحادية تواصل أعمالها الهجومية في إطار العملية العسكرية الخاصة".
وقالت إن روسيا استخدمت صواريخ بعيدة المدى منشورة في البحر في تدمير ترسانة تضم صواريخ إس-300 وأنظمة صواريخ بي.يو.كيه المضادة للطائرات كما دمرت عددا من الطائرات المسيرة.
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