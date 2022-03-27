خطة روسية لإخضاع دونباس.. تحركات عسكرية من مسارين

كتبت "سكاي نيوز عربية": يبدو أن الجيش الروسي يحاول تطويق القوات الأوكرانية التي تقاتل في المناطق الانفصالية في الجزء الشرقي من البلاد "إقليم دونباس"، بحسب وزارة الدفاع البريطانية.



وأضافت أن ساحات القتال في شمال أوكرانيا لا تزال "صامدة إلى حد كبير"، حيث أعاقت الهجمات المضادة الأوكرانية جهود روسيا لإعادة تنظيم قواتها.

وذكرت الوزارة في بيان موجز سابق صدر ليلا أن روسيا واصلت قصف أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، العديد منها من المناطق المكتظة بالسكان.

وأوضحت أن روسيا تعتمد على الصواريخ المنصوبة بعيدا التي يتم إطلاقها من داخل أراضيها لتقليل تعرض الطائرات لنيران الأسلحة الأوكرانية المضادة للطائرات، لكنها قالت إن قلة مخزون هذه الأسلحة ستجبر روسيا على "العودة إلى استخدام صواريخ أقل تطورا أو قبول المخاطرة بطائراتها". وقالت الوزارة في بيان استخباراتي موجز صدر صباح الأحد إن القوات الروسية تتقدم جنوبا من المنطقة المحيطة بخاركيف وشمال ماريوبول.وأضافت أن ساحات القتال في شمال أوكرانيا لا تزال "صامدة إلى حد كبير"، حيث أعاقت الهجمات المضادة الأوكرانية جهود روسيا لإعادة تنظيم قواتها.وذكرت الوزارة في بيان موجز سابق صدر ليلا أن روسيا واصلت قصف أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، العديد منها من المناطق المكتظة بالسكان.وأوضحت أن روسيا تعتمد على الصواريخ المنصوبة بعيدا التي يتم إطلاقها من داخل أراضيها لتقليل تعرض الطائرات لنيران الأسلحة الأوكرانية المضادة للطائرات، لكنها قالت إن قلة مخزون هذه الأسلحة ستجبر روسيا على "العودة إلى استخدام صواريخ أقل تطورا أو قبول المخاطرة بطائراتها".