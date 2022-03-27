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روسيا تعلق على أنباء عن مقتل مواطن مصري في ماريوبول

Lebanon 24
27-03-2022 | 09:00
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علقت السفارة الروسية في القاهرة على أنباء عن مقتل مواطن مصري في مدينة ماريوبول الأوكرانية، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أراضي هذا البلد.

وذكرت السفارة الروسية، في تعليق نشرته اليوم الأحد على قناتها في تطبيق "تيليغرام": "أعلنت وسائل الإعلام عن موت المواطن المصري يحيى حسن يحيى أحمد في 15 مارس 2022 في مدينة ماريوبول الاوكرانية، وإذا كانت هذه المعلومة صحيحة فتتقدم السفارة الروسية في القاهرة بخالص التعازي لأهل المرحوم".

وذكرت السفارة أن هذا الشخص أصبح "ضحية جديدة لتكتيك النازيين الأوكرانيين"، محملة إياهم المسؤولية عن "استخدام المدنيين كدروع بشرية واستهداف الأحياء السكينة عمدا".

وتابعت السفارة أن آلاف المدنيين في أحياء ماريوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية "تحدثوا بالتفصيل عن عدم سماح النازيين الجدد من كتيبة "آزوف" الأوكرانية لهم بمغادرة المدينة على مدى أسابيع وتأسيسهم نقاط إسناد في مجمعات سكنية ومدارس ومستشفيات وغيرها من المرافق الاجتماعية وإطلاقهم النار باستخدام دبابات ومدفعية ثقيلة في الشوارع بلا هوادة إزاء المدنيين".
المصدر: روسيا اليوم
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