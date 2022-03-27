عربي-دولي

إسرائيل تتحسب لهجمات جوية محتملة على "قمة النقب"

Lebanon 24
27-03-2022 | 11:30
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة إسرائيل اتخذت إجراءات احترازية تحسبا لتهديدات جوية محتملة لاجتماع دولي بمشاركة وزراء خارجية أربع دول عربية ينطلق في صحراء النقب اليوم الأحد.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن المخاوف بشأن هذه التهديدات الجوية المحتملة خلال الاجتماع دفعت إلى رفع مستوى تأهب القوات، بما يشمل إقلاع عدد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لتأمين وصول الوزراء العرب المشاركين في اللقاء.

ويشارك في ما تم وصفه "قمة دبلوماسية تاريخية" في كيبوتس سديه بوكر بالنقب وزراء خارجية مصر سامح شكري والإمارات عبدالله بن زايد والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني والمغرب ناصر بوريطة، بالإضافة إلى نظيريهما الإسرائيلي يائير لابيد والأمريكي أنتوني بلينكن.
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