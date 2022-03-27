تكتيكات وتحركات على الاض.. 10 خصائص رئيسية للحرب الروسية

كتب موقع سكاي نيوز: قبل سنوات، نشر مركز بحثي أميركي دراسة وصفها بالتمهيدية عن "الطريقة الروسية في الحرب"، أورد فيها عددا من الخصائص الرئيسية للأسلوب الروسي في خوض صراع مرتفع الحدة مع أحد الخصوم المتكافئين بالقوة أو شبه المتكافئين.وبدا أن كثيرا من الخصائص التي أوردتها الدراسة، مطابقة لما يجري في الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أنها كتبت قبل 6 سنوات من الحرب.وعلى سبيل المثال، تحدثت الدراسة، التي أعدها باحثان في مركز "راند"، ومقره ولاية كاليفورنيا الأميركية، عن مزيج بين الأدوات التقليدية وغير التقليدية في الحرب، وهو ما حدث منذ بداية اجتياح أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.وبدأت الحرب بهجوم سيبراني روسي قبل وبالتزامن مع الموجة الأولى من القصف الصاروخي، التي استهدفت المطارات العسكرية ووحدات الدفاع الجوي، علاوة على اجتياح بري بدء من 3 محاور.ولفتت الدراسة إلى أن السلاح النووي هو الضمان الأخير لإدارة التصعيد الروسي، من ناحية استخدامه أو التهديد به، وهو ما حدث عندما وضع الرئيس فلاديمير بوتن أسلحة الردع الاستراتيجية، التي تتضمن سلاحا نوويا في حالة تأهب.ومع أن الدراسة وضعت 10 خصائص عامة للحرب الروسية، أكدت أنه ليس لدى الجيش الروسي طريقة معيارية لإطلاق العمليات، وعوضا عن ذلك طوّر على الأرجح سلسلة من الحالات الطارئة للتخطيط الاستراتيجية، بالاعتماد على متغيرات مثل الإمكانيات العسكرية للخصم والسياق الجغرافي واحتمال التصعيد وغيرها.والخصائص العشرة حسب الدراسة هي:1. الجيش الروسي متموضع للدفاع عن وطنه وعن المراكز الصناعية والسكانية الحيوية، باستخدام دفاعات جوية متعددة الطبقات ومتكاملة وعدد محدود من الدروع الدفاعية، والدول العازلة لكسب الفضاء والوقت من أجل الرد على ضربات محتملة أو غزو محتمل.2. تأمل روسيا في الدفاع عن أرضها وتجنب انخراط حاسم مع منافس مكافئ أو شبه مكافئ من خلال نشر أنظمة دفاعية وأسلحة هجومية بعيدة المدى موسعة النطاق، وقد توفر أيضا هذه الأسلحة البعيدة المدى مزايا عملياتية للقوات الروسية التي تطلق العمليات الهجوميةبالقرب من حدودها.3. بالنظر إلى مواطن ضعف روسيا التقليدية في حرب طويلة الأمد مع خصم مكافئ أو شبه مكافئ، فهي تحاول استخدام استراتيجيات التحرك غير مباشر والردود غير المتماثلة عبر مجالات متعددة من أجل الحد من حالات انعدام التوازن الملحوظة، وستحاول روسيا إنهاء الصراع بسرعة، مستخدمة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على ديناميكيات التصعيد.4. إن الضمان الأخير لإدارة التصعيد الروسي هو ترسانة روسيا من الأسلحة النووية التكتيكية والاستراتيجية، فهي قد تهدد باستخدام أسلحها أو قد تستخدمها ردا على هجوم تقليدي قد يقوض سيطرة النظام على الدولة.5. انطوت عمليات روسية وسوفيتية متعددة على هجوم مفاجئ، سريع ومنسق، في محاولة لتحقيق أغراض الحملة في فترة زمنية قصيرة جدا، ومن المرجح أن يستمر هذا التركي، بالأخص في العمليات المخطط لها مسبقا.