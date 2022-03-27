عربي-دولي

اجتماع جديد بين وفدي موسكو وكييف في تركيا الأسبوع القادم

Lebanon 24
27-03-2022 | 03:00
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أكدت روسيا وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع القادم.

وذكر كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على قناته في تطبيق "تيليغرام" أن وفدي موسكو وكييف أجريا اليوم الأحد جولة جديدة من المحادثات عبر الفيديو، وتم الاتفاق على عقد اجتماع حضوري جديد بين الطرفين في 29-30 آذار.

بدوره، أكد عضو الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا أن جولة جديدة من المحادثات الحضورية بين وفدي كييف وموسكو ستجرى في الموعد المذكور في تركيا.

وكان وفدا موسكو وكييف قد عقدا ثلاث جولات من المفاوضات في بيلاروس واجتماعا في تركيا بين وزيري دفاع البلدين سيرغي لافروف، ودميتري كوليبا.
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