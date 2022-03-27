أنقرة: نحو 500 ألف سوري عادوا لبلادهم طوعا

قال رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية صواش أونلو، إن بلاده نظمت بإمكاناتها الخاصة مناطق آمنة شمالي سوريا، وأن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى تلك المناطق بشكل طوعي.وجاء ذلك في كلمة ألقاها أونلو في جلسة "دور المجتمع الدولي في إدارة تدفقات اللاجئين: سوريا وما بعدها" في منتدى الدوحة 2022.وبين أن تركيا تستضيف 3.7 ملايين لاجئ سوري بالإضافة إلى 300 ألف لاجئ من مختلف دول العالم.وحول أزمة اللاجئين في العالم أكد أونلو أنه "يجب النظر إلى جذور المشكلة أولا، وتعزيز التضامن الدولي من أجل تقليل المشاكل إلى الحد الأدنى".وأشار إلى أن الدول المتقدمة تتبع سياسات التنصل ورمي أزمة اللاجئين على عاتق البلدان النامية والأقل نماء المجاورة لمناطق الاشتباكات، بغرض إبقاء تدفق اللاجئين بعيدا عن حدودها التي تتخذ فيها إجراءات أمنية.والسبت، انطلقت أعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة، وتستمر يومين.