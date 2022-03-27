أكثر من 3.8 ملايين أوكراني فرّوا منذ بدء الغزو

فرّ أكثر من 3 ملايين و800 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة أمس. وانخفض عدد عابري الحدود بشكل واضح منذ 22 مارس. في المجموع يعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يزيد على ربع عدد السكان، فروا من ديارهم، وعبر بعضهم الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة، بينما وجد آخرون ملاذاً في مكان آخر داخل أوكرانيا. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 6.5 ملايين نزحوا في الداخل.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 3.821.049 شخصاً فروا من أوكرانيا بحلول أمس، أي بزيادة 48450 عن أرقام أمس الأول.