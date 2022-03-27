أوكرانيا: قوات روسيا قرب تشيرنوبل قد تسبب في خطر إشعاعي جديد

اتهمت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك روسيا د بارتكاب أفعال "غير مسؤولة" حول محطة تشرنوبيل لتوليد الكهرباء والتي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق إشعاعات عبر معظم أنحاء أوروبا، وحثت الأمم المتحدة على إيفاد بعثة لتقييم المخاطر.





كما أضافت أن الجنود الروس نقلوا كميات كبيرة من الأسلحة القديمة التي لم تخضع للصيانة الجيدة مما قد يتسبب في إلحاق أضرار بوعاء الاحتواء الذي شيد حول المفاعل الرابع المحطم بالمحطة لمنع انتشار المواد المشعة في البيئة.



تهديد خطير جدا

إلى ذلك، اعتبرت في تصريحات على حسابها على تيليغرام مساء أمس الأحد، بحسب ما نقلت فرانس برس، "تلك التصرفات غير مسؤولة وغير مهنية للجنود، وتمثل تهديدا خطيرا للغاية ليس فقط لأوكرانيا ولكن لمئات الملايين من الأوروبيين".



كما أضافت "لذلك نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لجعل المنطقة المحظورة حول محطة تشرنوبيل خالية من الأسلحة وكذلك إرسال بعثة خاصة للحيلولة دون أي تكرار لحادث تشرنوبيل نتيجة تصرفات قوات الاحتلال الروسية". وقالت إن القوات الروسية تعمل على "إضفاء طابع عسكري" على المنطقة المحظورة حول المحطة التي شهدت أسوأ حادث نووي مدني في العالم عام 1986.كما أضافت أن الجنود الروس نقلوا كميات كبيرة من الأسلحة القديمة التي لم تخضع للصيانة الجيدة مما قد يتسبب في إلحاق أضرار بوعاء الاحتواء الذي شيد حول المفاعل الرابع المحطم بالمحطة لمنع انتشار المواد المشعة في البيئة.تهديد خطير جداإلى ذلك، اعتبرت في تصريحات على حسابها على تيليغرام مساء أمس الأحد، بحسب ما نقلت فرانس برس، "تلك التصرفات غير مسؤولة وغير مهنية للجنود، وتمثل تهديدا خطيرا للغاية ليس فقط لأوكرانيا ولكن لمئات الملايين من الأوروبيين".كما أضافت "لذلك نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لجعل المنطقة المحظورة حول محطة تشرنوبيل خالية من الأسلحة وكذلك إرسال بعثة خاصة للحيلولة دون أي تكرار لحادث تشرنوبيل نتيجة تصرفات قوات الاحتلال الروسية".

وأوضحت أن أي أضرار تلحق بوعاء الاحتواء الذي تم تشييده بتمويل أوروبي "ستؤدي حتما إلى انبعاث كمية كبيرة من الغبار المشع والتلوث في الغلاف الجوي ليس في أوكرانيا فحسب ولكن أيضا في البلدان الأوروبية الأخرى".



كذلك، قالت إن روسيا "تتجاهل هذه المخاطر" من خلال الاستمرار في نقل الأسلحة في مناطق قريبة من المحطة.



إلى ذلك، لم يتسن لوكالة رويترز التحقق على الفور من تصريحات فيريشتشوك.