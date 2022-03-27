زيلينسكي: إخراج روسيا من كل بلادنا يتطلب حرباً عالمية





وأكد استعداد كييف لبحث الحياد مع روسيا، وكذلك عدم التسلح النووي، مضيفا أن بلاده أصبحت مدمرة أكثر من الشيشان خلال حربها مع روسيا.



تدمير المدن التي تتحدث الروسية

وأضاف أن روسيا تعاني انقساما داخليا منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن روسيا دمرت كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسية في أوكرانيا. مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية للشهر الثاني، يبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رضخ للأمر الواقع، فقد قال "نتفهم أنه لا يمكن إخراج روسيا من كل أراضينا، لأن ذلك سيطلق حربا عالمية".وأكد استعداد كييف لبحث الحياد مع روسيا، وكذلك عدم التسلح النووي، مضيفا أن بلاده أصبحت مدمرة أكثر من الشيشان خلال حربها مع روسيا.تدمير المدن التي تتحدث الروسيةوأضاف أن روسيا تعاني انقساما داخليا منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن روسيا دمرت كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسية في أوكرانيا.





الحياد والنووي

في حين، أعرب عن استعداده لمناقشة وقوف أوكرانيا على الحياد وعدم التسلح النووي، والسعي لتبادل كامل للأسرى، مشددا على ضرورة الحصول على ضمانات أمنية من روسيا خلال المفاوضات.



كذلك، قال إنه من الممكن التوصل لاتفاق مع روسيا بشرط انسحاب قواتها من أوكرانيا، لافتا إلى رفضه قوات حفظ سلام "تجعل النزاع واقعا مجمدا". كما أضاف أن كييف لن تستكمل المحادثات مع موسكو إذا واصلت المطالبة بنزع سلاح أوكرانيا، وتابع "لا نناقش في المفاوضات قضية استخدام اللغة الروسية في بلادنا".الحياد والنوويفي حين، أعرب عن استعداده لمناقشة وقوف أوكرانيا على الحياد وعدم التسلح النووي، والسعي لتبادل كامل للأسرى، مشددا على ضرورة الحصول على ضمانات أمنية من روسيا خلال المفاوضات.كذلك، قال إنه من الممكن التوصل لاتفاق مع روسيا بشرط انسحاب قواتها من أوكرانيا، لافتا إلى رفضه قوات حفظ سلام "تجعل النزاع واقعا مجمدا".