بريطانيا: روسيا تحاصر سواحل أوكرانيا وتعزلها دولياً

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن روسيا تواصل فرض حصار على السواحل الأوكرانية على البحر الأسود، مما يعزل أوكرانيا عملياً عن الملاحة الدولية.





جاء هذا الإعلان، بعدما أكد مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية تحاول تطويق وحصار قوات بلاده شرقاً.



وقال أوليكسي أريستوفيتش، في وقت سابق اليوم، بحسب ما نقلت رويترز، إن القوات الأوكرانية تشن هجمات صغيرة مضادة، فيما يحاول الجيش الروسي تطويقها في شرق البلاد. وأضافت أن القوات البحرية الروسية تواصل أيضا تنفيذ ضربات صاروخية بين الحين والآخر على أهداف في أنحاء أوكرانيا.جاء هذا الإعلان، بعدما أكد مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية تحاول تطويق وحصار قوات بلاده شرقاً.وقال أوليكسي أريستوفيتش، في وقت سابق اليوم، بحسب ما نقلت رويترز، إن القوات الأوكرانية تشن هجمات صغيرة مضادة، فيما يحاول الجيش الروسي تطويقها في شرق البلاد.



وكان الجيش الأوكراني أعلن في بيان اليوم، أن قواته صامدة في العديد من الجبهات لاسيما جنوبا وشرقاً، لافتاً إلى أن القوات الروسية تعيد تموضعها في بعض الأماكن.



في حين أوضحت المخابرات أن بعض المناطق التي دخلتها القوات الروسية لاسيما في الجنوب الشرقي أو شرق البلاد، ستشهد قريبا حرب شوارع وعصابات.



فيما رجح مراقبون أن يركز الروس جهودهم على محاولة تطويق القوات الأوكرانية التي تواجه المناطق الانفصالية مباشرة شرقا.



أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل يومين أنها ستركز عملياتها العسكرية على الشرق الأوكراني في الأيام المقبلة، إثر سيطرتها التامة على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين وغير المعترف بهما إلا من قبل موسكو. حرب شوارعوكان الجيش الأوكراني أعلن في بيان اليوم، أن قواته صامدة في العديد من الجبهات لاسيما جنوبا وشرقاً، لافتاً إلى أن القوات الروسية تعيد تموضعها في بعض الأماكن.في حين أوضحت المخابرات أن بعض المناطق التي دخلتها القوات الروسية لاسيما في الجنوب الشرقي أو شرق البلاد، ستشهد قريبا حرب شوارع وعصابات.فيما رجح مراقبون أن يركز الروس جهودهم على محاولة تطويق القوات الأوكرانية التي تواجه المناطق الانفصالية مباشرة شرقا.أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل يومين أنها ستركز عملياتها العسكرية على الشرق الأوكراني في الأيام المقبلة، إثر سيطرتها التامة على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين وغير المعترف بهما إلا من قبل موسكو.