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داعش يتبنى "هجوم الخضيرة" ويؤكد مقتل جنديين إسرائيليين

Lebanon 24
28-03-2022 | 01:30
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أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم في إسرائيل قال إنه أسفر عن مقتل جنديين وإصابة عشرة آخرين، وفقا لما جاء في بيان نشر في حساب التنظيم على موقع تيليغرام.

كان مسؤولون أمنيون إسرائيليون قالوا في وقت سابق إن مسلحين عربيين قتلا شخصين في الخضيرة الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من تل أبيب يوم الأحد ثم لقيا حتفهما برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وأشار التنظيم إلى أن اثنين من مقاتليه "نجحا (...) الأحد في الوصول إلى شارع هربرت صموئيل بمدينة الخضيرة شمالي فلسطين، وشرعا بإطلاق النار على قوة من الشرطة اليهودية، ما أسفر عن مقتل عنصرين".

وأضاف "واصلا الاشتباك مع القوات اليهودية في المكان، ما أسفر عن إصابة نحو 10 عناصر آخرين بجروح متفاوتة".

وبحسب موقع "سايت إنتليجنس غروب" الذي يرصد أنشطة الجماعات المتطرفة، إنها أول مرة منذ عام 2017 يعلن تنظيم داعش تبنيه هجوما في إسرائيل.
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