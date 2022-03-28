في معارك أوكرانيا.. أجهزة اتصال غير آمنة تفضح الجيش الروسي

يقول مراقبون إن القوات الروسية في أوكرانيا اعتمدت، بشكل متكرر ومفاجئ، على أجهزة اتصال غير آمنة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الراديو التي تعمل بنظام الضغط للتحدث، مما ترك الوحدات عرضة للاستهداف، وزاد من تأكيد أوجه القصور في القيادة والسيطرة التي أصبحت تواجه غزو موسكو المستمر منذ شهر.ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي وصفته بالرفيع قوله "نحن نراهم يستخدمون الكثير من الاتصالات غير السرية لأن قدرتهم على الاتصالات السرية ... لسبب أو لآخر، ليست قوية كما ينبغي أن تكون".ويقول خبراء إن الجيش الروسي يمتلك معدات حديثة قادرة على الاتصال الآمن، لكن القوات في ساحة المعركة تستخدم خطوطا أبسط استخداما، ولكنها أقل أمانا بسبب "الافتقار الواضح إلى التخطيط لشن قتال مستمر على لمسافات طويلة".وقال مسؤول استخباراتي أوروبي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه منذ بدء الغزو في أواخر فبراير، كانت هناك حالات متعددة لقادة روس صادروا الهواتف الشخصية لمرؤوسيهم خوفا من أن يتخلوا عن موقع الوحدة عن غير قصد.وبالمثل، أبلغ مدنيون أوكرانيون عن سرقة هواتفهم من قبل القوات الروسية وجنود يستخدمونها للتحدث مع بعضهم البعض ومع عائلاتهم في الوطن.وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن هذه الحوادث كشفت عن إحباط القوات وتراجع معنوياتها حيث أعاق الجيش الأوكراني تقدم روسيا حول المدن الرئيسية مما أسفر عن مقتل الآلاف من الروس في هذه العملية.وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة إن أحدث معلومات استخباراتية لها أظهرت أن القوات الروسية فقدت السيطرة الكاملة على خيرسون وهي مدينة ساحلية على طول البحر الأسود مع توسع أوكرانيا في عملياتها الهجومية في أجزاء رئيسية من البلاد ويبدو أن روسيا حولت تركيزها إلى منطقة دونباس الانفصالية في الشرق.وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن القوات الأوكرانية صدت أيضا التقدم الروسي خارج مدينة تشيرنيهيف الشمالية مع شن هجمات أخرى في الضواحي الغربية للعاصمة كييف.وقالت الصحيفة إن هناك أدلة على أن الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى زودت القوات الأوكرانية بمعدات حرب إلكترونية قادرة على وقف البث الروسي واستهداف مراكز القيادة الروسية.ونقلت عن الخبير العسكري الروسي، كوستاس تيجكوس، قوله إنه من خلال تدمير عقد الاتصالات الروسية، يمكن للأوكرانيين الضغط على خصومهم لاستخدام معدات أقل أمانا، مما يزيد من احتمال اعتراض محادثاتهم أو تحديد مواقعهم.ويقول محللون إن عمليات البث العسكرية الروسية عبر خطوط غير آمنة كانت منتشرة لدرجة أن هواة الراديو المتحمسين قد استمعوا إليها عبر الإنترنت باستخدام مواقع مثل Web SDR.وكشفت بعض المحادثات عن إحباط القوات، بحسب الصحيفة.وفي مناقشة أخرى، يبدو أن الجنود الروس يربكون بعضهم البعض من خلال الخلط بين علامات النداء الخاصة بهم.ويقول محللون إن القادة الروس أظهروا أيضا صعوبة في تنسيق الاتصالات عبر ساحة معركة ديناميكية واسعة مثل أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، حذر المحللون العسكريون من إصدار تعميمات شاملة على أداء الاتصالات لدى الروس.ويقولون إن بعض الوحدات قد تكون مجهزة ومنضبطة بشكل أفضل من غيرها.وتظهر صور المعدات الروسية التي استولت عليها القوات الأوكرانية أجهزة راديو متطورة وآمنة، كما قال سام بينديت، خبير التكنولوجيا العسكرية الروسية في مركز التحليلات البحرية في أرلينغتون، فرجينيا.وهناك تقارير عن أن اتصالات روسيا غير الآمنة أدت إلى خسائر في ساحة المعركة. ويزعم أن جنرالا روسيا قتل في غارة جوية بعد أن اكتشف الأوكرانيون هاتفه المحمول، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر.وفي حالة أخرى، شاركتها وزارة الدفاع الأوكرانية، سمع اثنان من مسؤولي الاستخبارات الروسية يناقشان على نطاق واسع وفاة ضابط كبير، وعندما طلب أحدهم التحدث على خط مشفر، قال الآخر إنه لا يعمل.