أوكرانيا تسعى لاستغلال التحوّل الاستراتيجي العسكري لروسيا

أفادت القوات الأوكرانية أنها طردت القوات الروسية من بلدة في شمال شرق البلاد، حيث تسعى كييف لاستغلال قرار موسكو بتركيز جهودها على السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب والشرق.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "في غضون ذلك، وبعد يوم من تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بدعم كييف في معركتها ضد روسيا، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على ما يقول إنه فشل في تزويد جيشه بالأسلحة الثقيلة التي يحتاجها لمحاربة الجيش الروسي الأفضل تسليحا. قالت أوكرانيا يوم الأحد إن قواتها استعادت تروستانيتس، على بعد حوالى 14 ميلاً من الحدود الروسية، مما قد يفتح طريقًا إلى العاصمة الإقليمية سومي، التي حاصرها الروس منذ الأيام الأولى للغزو. يُظهر الهجوم المضاد الناجح كيف تسعى القوات الأوكرانية للاستفادة من التحول في الموقف العسكري الروسي. وقالت موسكو يوم الجمعة، بعد أن تعرضت لخسائر فادحة وواجهت مقاومة شديدة من الأوكرانيين، إنها ستعيد تركيز هجومها في شرق أوكرانيا. وشنت القوات الروسية مواقع دفاعية حول البلدات والمدن في الشمال وحول العاصمة كييف - التي فشلت في السيطرة عليها - من أجل التركيز على منطقة دونباس في الشرق".وتابعت الصحيفة، "تتركز قوة النيران الروسية حاليًا في ماريوبول، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية تربط الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من شرق أوكرانيا بالأراضي التي استولت عليها موسكو في الجنوب. وفر الآلاف من ماريوبول، فيما يعاني أولئك الذين قرروا البقاء قصفًا روسيًا مستمرًا ويعيشون دون طعام أو ماء أو إمدادات طبية كافية. قال جاك واتلينج، الخبير في الحرب البرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث بريطاني، إن استعادة السيطرة على تروستيانتس "تُظهر أن الأوكرانيين قادرون على شن هجوم مضاد، مما يعني أنه لا يمكن لروسيا أن تؤكد استيلاءها على أرض بمجرد السيطرة عليها". وأضاف: "هذا يحد من كمية الموارد التي يمكنهم تطبيقها على المكان الذي يحاولون الحصول عليه في أي وقت". قال كيريلو بودانوف، رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إن روسيا سعت إلى تقسيم البلاد من خلال دمج الأراضي الخاضعة لسيطرتها في دويلة واحدة. وقال: "بعد إخفاقاتهم بالقرب من كييف وعدم القدرة على الإطاحة بالحكومة المركزية في أوكرانيا، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل في تغيير اتجاهات عملياته الرئيسية - والآن إنتقل إلى الجنوب والشرق". وأضاف: "في الواقع، هذه محاولة لإنشاء كوريا الشمالية والجنوبية في أوكرانيا". وقال بودانوف إن روسيا تسعى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى إنشاء سلطات موازية وإجبار الناس على رفض العملة الأوكرانية، الهريفنيا".وأضافت، "ظهر هذا التحول الروسي بعد شهر من اندلاع الحرب التي أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف من الأوكرانيين وتشريد أكثر من 10 ملايين من ديارهم. خلال زيارة إلى وارسو يوم السبت، بدا أن بايدن يدعو إلى الإطاحة بالرئيس بوتين، قائلاً إن غزو الزعيم الروسي لأوكرانيا أشعل "معركة جديدة من أجل الحرية" بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية. وتراجع مسؤول في البيت الأبيض في وقت لاحق عن تصريحات بايدن، التي رفضها الكرملين. وأفاد شخص مطلع على الوضع أن تعليقات بايدن لم تكن جزءًا من ملاحظاته المخطط لها. بينما كان بايدن متواجداً في وارسو، ضربت الصواريخ الروسية موقعًا على بعد 210 أميال تقريبًا، بالقرب من مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، والتي أصبحت مركزًا لكل من النازحين بسبب القتال والأسلحة والمواد الأخرى التي يرسلها الغرب لدعم القوات الأوكرانية. ساعد هذا الدعم القوات الأوكرانية على استعادة بعض الأراضي في المناطق التي حققت فيها القوات الروسية نجاحًا مبكرًا بعد بدء الغزو في 24 شباط. ألحقت الضربات الروسية على لفيف أضرارا بمصنع يستخدم لإصلاح وتحديث أنظمة صواريخ تور وأنظمة رادار ومعدات أخرى للجيش الأوكراني، وفقا لإفادة المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف يوم الأحد".وبحسب الصحيفة، "قال رئيس بلدية لفيف، أندريه سادوفي، إن الضربات أصابت منشأة لتخزين الوقود وبنية تحتية أخرى، وإن البنية التحتية العسكرية أزيلت من المدينة في الوقت الذي بدأت فيه الحرب. في خطاب ألقاه في وقت متأخر من يوم السبت، جدد زيلينسكي الغاضب بشكل واضح مطالبته بدبابات وطائرات وأنظمة الدفاع الصاروخي. وقال: "هذا ما يمتلكه شركاؤنا. إن هذه المعدات يغطيها الغبار في مخازنهم، وها نحن ننتظر منذ 31 يوماً".وتابعت الصحيفة" قبل الغزو الروسي، أرسل أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي إلى كييف كميات كبيرة من المساعدات العسكرية وغير الفتاكة والإنسانية. زادت الأسلحة المرسلة مؤخرًا من حيث الحجم والتنوع، لكنها لا تزال أقل مما طلبه زيلينسكي علنًا. أرسلت الولايات المتحدة وحلفاء الناتو أسلحة محمولة مضادة للدبابات والطائرات، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار فتاكة. طلب زيلينسكي طائرات مقاتلة ودبابات وأنظمة مضادة للطائرات قادرة على ضرب الطائرات الحربية الروسية على ارتفاعات عالية، لكنه قال إن أوكرانيا لم تتلق ما تحتاجه. استشهدت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي يوم الأحد بتصريحات للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بشأن القضية عينها بعد قمة يوم الخميس. قال ستولتنبرغ، "لقد استمعنا جميعًا بعناية شديدة إلى الرئيس زيلينسكي"، رافضًا إعطاء تفاصيل عن الأنظمة التي يتم توفيرها. لكن ما يمكنني قوله هو أن الحلفاء يفعلون ما في وسعهم لدعم أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها"."وختمت الصحيفة، "تسلط خطة الحرب المتغيرة لروسيا الضوء على كيفية تعثر جهود الكرملين الأوسع نطاقاً للسيطرة على معظم أو كل أوكرانيا. عندما غزت موسكو أوكرانيا، هاجمت على جبهات متعددة، بهدف الاستيلاء على أراضي بما في ذلك كييف. في الأيام الأولى للقتال، تمكنت القوات الأوكرانية من صد هجوم جوي للسيطرة على العاصمة، ووقف طوابير الدبابات المتجهة إلى المدينة، وإحباط التقدم الروسي في مناطق أخرى".