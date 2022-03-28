تعثر هجوم روسيا على أوكرانيا يحرّك المطالبات: ضاعفوا الضغوط على بوتين

لا يمكن لأي قدر من الدعاية أو الأخبار الكاذبة أن يخفي حقيقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغزاة روسيا يواجهون مشكلة عميقة في أوكرانيا. المشكلة عسكرية جزئيا، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.قالت الصحيفة"فشلت قوات موسكو في الإستيلاء على المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة كييف. لقد تكبدوا عشرات الآلاف من الضحايا - بما في ذلك 16000 قتيل، وفقًا لأوكرانيا - وفقدوا مئات الدبابات والطائرات والعربات المدرعة. إن سوء التخطيط، وضعف الخدمات اللوجستية، والقيادة غير الكفؤة، والروح المعنوية المتدنية، الأمر الذي أشعل فتيل التمردات، قد قوض عمليتهم برمتها. ومع ذلك، فإن مشكلة بوتين سياسية وأيديولوجية أيضًا. لا تملك روسيا أي دعم دولي تقريباً. وفي تدخل استثنائي من المؤكد أنه سيثير غضب الكرملين ويثير استعداءه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بولندا يوم السبت: "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة". في الداخل أيضًا، يواجه بوتين انتقادات متزايدة. لا يبدو أن شعب روسيا وجيشها لديهم أي فكرة واضحة عن السبب الكبير المفترض الذي يبرر تضحياتهم في أوكرانيا".وتابعت الصحيفة، "لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للأوكرانيين، جنودًا ومدنيين على حدٍ سواء، فقد أدى دفاعهم الشجاع والفعال للغاية عن وطنهم إلى جعل العالم مندهشًا وشل آلة بوتين الحربية. ليس لديهم أدنى شك في ما يقاتلون من أجله: من أجل أطفالهم، من أجل مستقبلهم كدولة ذات سيادة، من أجل الديمقراطية. ليس من المبالغة القول، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تقاتل من أجل أوروبا والعالم ضد القوى الرجعية للاستبداد، وهو شكل موضوعا رئيسيا في خطاب بايدن في وارسو. إن بيان وزارة دفاع موسكو الأخير الذي جاء فيه "إن روسيا ستركز من الآن فصاعدا جهودها الأساسية على تحقيق الهدف الرئيسي، تحرير دونباس، رغم أنه مخادع، وقد يُنظر إليه على أنه اعتراف بأن روسيا قد فشلت في أهدافها الأوسع، كما حددها بوتين بشكل غامض، المتمثلة في "تشويه سمعة" أوكرانيا و"نزع سلاحها" وفرض تغيير النظام في كييف. قد يكون هذا البيان كذبة أخرى. ربما يحاول القادة الروس إعادة تجميع صفوفهم، لكنه يعطي سببا للتفاؤل الحذر".ورأت الصحيفة أنه "بعد أن استشعر زيلينسكي بالضعف، سارع إلى تجديد دعوته لإجراء محادثات سلام غير مشروطة. إنه محق في فعل ذلك. حتى وإن بدأت روسيا تتصرف بشكل أكثر تنظيماً، فسيظل الجيش الروسي وحشًا كاسراً إذا جرح. لدى روسيا احتياطيات من الرجال والأسلحة لا يمكن لأوكرانيا إلا أن تحلم بها. إذا استمرت حالة الجمود في ساحة المعركة وتفاقم الإذلال، فإن روسيا تمتلك أيضًا أسلحة كيماوية وبيولوجية. وأدت المخاوف من احتمال لجوء بوتين إلى مثل هذه التطرفات إلى إصدار تحذير شديد اللهجة من بايدن الأسبوع الماضي من رد غير محدد ومترتب من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو). يجب أن يكون الهدف هو وقف فوري لإطلاق النار، تتبعه محادثات لا تسعى إلى جعل وحدة أراضي أوكرانيا ثمنًا للسلام. لا يفتقر أي من الجانبين إلى الحوافز. معاناة الشعب الأوكراني مروعة. نزح حوالي ربع السكان، وفرّ الملايين إلى الخارج. إن احتمال وقوع المزيد من جرائم الحرب والمذابح، مثل تلك التي وقعت في ماريوبول، حيث ورد أن ما يصل إلى 300 امرأة وطفل لقوا حتفهم في تفجير مسرح، لا يمكن دعمه. يحتاج بوتين إلى التوقف أيضًا، حتى لو كان ذلك فقط لمنع إلحاق ضرر دائم باقتصاد روسيا ومكانتها العالمية وسيطرته على السلطة. هل يرى هذا؟ من يعلم؟"وبحسب الصحيفة، "في هذا المنعطف الهش، تتمثل المسؤولية الواضحة للديمقراطيات الغربية، التي تعمل من خلال الناتو والاتحاد الأوروبي، في زيادة الضغط على الكرملين لوقف الحرب - وليس التخفيف بأي شكل من الأشكال. لسوء الحظ، هناك علامات على أن هذا الأخير قد يحدث. بعد أن تأثرت فرنسا وألمانيا، فشلت قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في فرض عقوبات جديدة مهمة. ولم تتأثر صادرات النفط والغاز الروسية المربحة للغاية من الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير حتى الآن. تم تجاهل دعوات جمهوريات البلطيق لفرض حظر على الشحن البري الروسي ، وتبددت آمال أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من جديد. كما شهدت قمة الناتو الموازية الكثير من التهنئة الذاتية والقليل من الفحص الذاتي. على الرغم من حديث بايدن عن وحدة التحالف غير المسبوقة، إلا أن هناك انقسامات واضحة. ضغطت بولندا وأعضاء آخرون من أوروبا الشرقية دون جدوى من أجل نهج عسكري أكثر قوة، على سبيل المثال من خلال تزويد الطائرات المقاتلة MiG-29. يقال إن فكرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإرسال الدبابات قوبلت بالرفض من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لم تصل الأسلحة الموعودة من فرنسا وألمانيا. وفي حديثه عبر رابط الفيديو، اشتكى زيلينسكي بمرارة من أن التسليح الأكثر تطوراً الذي تحتاجه أوكرانيا ليس قادمًا ويتحدى القادة شخصيًا الذين قال إنهم يتباطأون".وأضافت الصحيفة، "ربما أصبح بوتين أكثر واقعية، أو أنه من خلال مراقبته للتوترات داخل أوروبا، فهو يلعب على كسب الوقت. من المحتمل، في أي مفاوضات، أن يقبل بالمكاسب الإقليمية التي حققها في منطقة دونباس بينما كان يحاول التمسك بـ "جسر بري" جنوبي إلى شبه جزيرة القرم. ومن الممكن أيضا أن بعض الدول الأوروبية قد تفضل مثل هذه الصفقة بل وتعرض رفع العقوبات، إذا أوقفت روسيا الحرب كما ونزوح اللاجئين والأضرار الاقتصادية التي يسببونها. سيكون من الصعب، بل من المستحيل، على العديد من الأوكرانيين قبول مثل هذه التنازلات، ولا ينبغي دفعهم إلى تقديمها. يجب أن تقرر أوكرانيا في نهاية المطاف كيف ومتى ينتهي هذا. وفي الوقت نفسه، ليس هذا هو الوقت المناسب لتخفيف الضغط الغربي على روسيا المتعثرة ورئيسها المجرم".