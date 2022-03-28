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إصابة رئيس وزراء إسرائيل بفيروس كورونا

Lebanon 24
28-03-2022 | 04:17
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، كاشفا عن وضعه الصحي.

وقال مكتب بينيت في بيان إن "الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمرض (كوفيد 19)".

وأضاف البيان: "يشعر بينيت أنه على ما يرام، وسيواصل العمل أثناء عزل نفسه في المنزل".

ويأتي الإعلان عن إصابة بينيت غداة لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس.

وبعد وصوله مساء السبت إلى إسرائيل، أجرى بلينكن محادثات الأحد مع بينيت قبل أن يتوجه إلى صحراء النقب للقاء وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء الخارجية مجددا صباح الإثنين، بحسب البرنامج.

وإضافة إلى لابيد وبينيت، التقى بلينكن الأحد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، ووزير الدفاع بيني غانتس، كما التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.
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