عربي-دولي

بولندا: بايدن اعلن حربا باردة جديدة

Lebanon 24
28-03-2022 | 08:30
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اعتبر وزير الخارجية البولندي السابق جاسيك تشابوتوفيتش أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حربا باردة جديدة في خطابه في وارسو.

وكان بايدن ألقى في ختام جولته الأوروبية، كلمة مطولة في العاصمة البولندية يوم السبت ركز فيها على الوضع في أوكرانيا. احتوى خطاب الرئيس الأمريكي على اتهامات عديدة ضد روسيا الاتحادية وقيادتها فيما يتعلق بعملية موسكو العسكرية الخاصة في هذا البلد. وفي ختام الخطاب، قال بايدن إن أوكرانيا "لن تكون أبدا انتصارا لروسيا" وإن الزعيم الروسي "لا يمكنه البقاء في السلطة"، إلا أن البيت الأبيض أوضح في وقت لاحق أن بايدن لا يعني تغيير السلطة في روسيا الاتحادية.

وقال تشابوتوفيتش في مقابلة مع صحيفة رزيكزبوسبوليتا: "كانت زيارة الرئيس بايدن ذات بعد عالمي وتاريخي. تم تصميم الأداء في فناء القلعة الملكية لفتح فصل جديد في التاريخ. في هذا الخطاب، أعلن الرئيس الأمريكي حربا باردة جديدة".

ولفت الوزير البولندي السابق إلى أن خطاب بايدن في وارسو "يمكن مقارنته بخطاب ونستون تشرشل في عام 1946، عندما تحدث عن الستار الحديدي"، مشيرا في هذا السياق إلى أنه يرى أن خطاب الرئيس الأمريكي "يقدم معنى يغير تصور الواقع".
( نوفوستي)
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