في سوريا... وقفة تضامنية مع روسيا

احتشد الآلاف في ساحة المحافظة بوسط مدينة اللاذقية السورية، في وقفة تضامنية تأييدا للموقف الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.وشارك في الوقفة العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية والدينية والنقابية باللاذقية، وحملوا الأعلام السورية والروسية، معربين عن تضامنهم مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وداعمين لموسكو ولموقف بلادهم من هذه العملية العسكرية في أوكرانيا.كما شهدت الوقفة تشكيل شعار العملية العسكرية "Z" من قبل المشاركين في الوقفة، الذين رددوا النشيد الوطني الروسي.