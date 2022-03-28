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في تونس... وجود بقايا نفايات طبية خطيرة في النفايات المسترجعة إلى إيطاليا

Lebanon 24
28-03-2022 | 07:00
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أعلن نائب تونسي، أن النيابة العامة الفرنسية بمنطقتي صاليرنو وبوتنسا بإيطاليا، أكدت وجود بقايا نفايات طبية موجودة داخل الحاويات، التي أرجعتها تونس، في ميناء صاليرنو.

وقال النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله مجدي الكرباعي، في تصريح إن النيابة العامة الفرنسية، بمنطقتي صاليرنو وبوتنسا بإيطاليا تحفظت على الحاويات التي أرجعتها تونس، في ميناء صاليرنو وتم إجراء اختبارات ثانية على محتوى هذه الحاويات فتم اكتشاف بقايا نفايات طبية كانت موجودة داخل الحاويات.

وأضاف: "إن هذه النوعية من النفايات تعتبر خطرة مما جعل السلطات المعنية تفتح تحقيقا في هذه النفايات"، مشيرا إلى أن "أكثر من 1900 طن من هذه النفايات أحرقت في تونس بمستودع الشركة بموردين (سوسة)".

( RT) 
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