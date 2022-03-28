عربي-دولي

لمناسبة الشهر الفضيل... الامارات تفرج عن مجموعة من السجناء

Lebanon 24
28-03-2022 | 07:30
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أمر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 540 نزيلا من المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول شهر رمضان.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب "الإمارات اليوم"، في "إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".

ويصدر الشيخ خليفة، في كل عام، العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية.

(الإمارات اليوم) 
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