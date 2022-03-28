مصر أطلقت مرحلة تصنيع الأتوبيسات الكهربائية للعمل على الطريق الدائري

وأكد الوزير المصري خلال استقباله وفد البنك الأوروبي للاستثمار EIB اهتمام وزارته في التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة مثل شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروعي المونوريل وأتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، مضيفا أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في تقديم وسائل مواصلات آمنة ونظيفة ومنضبطة وحديثة.وأشار إلى الاهتمام الكبير بالأتوبيسات الكهربائية التي بدأ تصنيعها في مصر وأن كل وسائل المواصلات خلال وبعد مؤتمر المناخ COP27 ستكون صديقة للبيئة، مضيفا أنه بالنسبة للتحول الرقمي في مجال النقل فإن الوزارة تنفذ خطة شاملة في هذا المجال في كل قطاعاتها.ولفت إلى مشروعات النقل الذكي على الطرق ITS الجاري تنفيذه والتحصيل الإلكتروني في الموانئ المصرية والدفع الإلكتروني في مترو الأنفاق وبدء تركيب بوابات التذاكر الإلكترونية في 5 محطات سكة حديد كمرحلة أولى وهي محطات سيدي جابر ومصر بالإسكندرية ورمسيس والجيزة ودمنهور.كما أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم كل شركات القطاع الخاص، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد ذاكرا أن كل وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل وأتوبيسات BRT سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين وأن هناك أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار في كل قطاعات النقل.(الشروق)