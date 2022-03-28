مختبرات بيولوجية تمولها أميركا... اليكم التفاصيل

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريبنادزور"، إن أكثر من 300 مختبر بيولوجي ممول تنتشر في العالم بتمويل أمريكي.وأضافت بوبوفا، في المؤتمر السنوي لعموم روسيا حول الأمراض المعدية: "هناك مناطق يوجد بها تركيز عال من المختبرات الأمريكية، العسكرية والمدنية على حد سواء، ويزداد عددها يوما بعد يوم. عندما قمت بتحضير هذه المواد، كان عدد هذه المختبرات أكثر من 200، واليوم هناك أكثر من 300 منها".وأشارت إلى أنه على خلفية جائحة الفيروس التاجي في العالم، تقوم بعض الدول ببناء منشآت جديدة من هذا القبيل.(نوفوستي)