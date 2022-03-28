ايران: لا بد من حلّ بعض القضايا الهامة قبل الوصول الى الاتفاق النووي

أشار مسؤول إيراني، إلى "عدد من القضايا المهمة التي يجب حلها قبل التوصل إلى اتفاق في فيينا وهي تعتمد على إرادة واشنطن".ورأى كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، أنه "يجب توفير الضمانات المناسبة ورفع الحظر وشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية قبل التوصل إلى اتفاق في فيينا وهي تعتمد على إرادة واشنطن".من جهة أخرى، أشار خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على هامش منتدى الدوحة للحوار، إلى أن "حل مشاكل لبنان هو وقف التدخل الأجنبي وإجراء حوار داخلي".من جانبه، أعرب رئيس وزراء لبنان في هذا اللقاء عن أمله في رفع الحظر عن إيران، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيمكن إيران من لعب دور قوي في اقتصاد المنطقة.كما شرح ميقاتي المشاكل التي يواجهها لبنان، معتبرا الحفاظ على التوافق والوحدة الوطنية في لبنان على رأس أولوياته.(فارس)