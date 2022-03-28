حليقو الذقون والنساء.. قراران جديدان مثيران للجدل من طالبان

فرضت حركة طالبان قيودا جديدة على السكان في أفغانستان، وهذه المرة كانت القرارات تخص الرجال غير الملتحين والنساء.

وقال مصدر أفغاني لـ"رويترز"، إن وزارة الآداب العامة التابعة لإدارة طالبان نظمت دوريات في مداخل جميع المكاتب الحكومية، الإثنين، للتأكد من إطلاق الموظفين لحاهم والتزامهم بالزي الرسمي.

وقال 3 مصادر إن ممثلين حكوميين أمروا جميع الموظفين الحكوميين بعدم حلاقة لحاهم، وارتداء لباس محلي مكون من قميص طويل وفضفاض وسروال وعمامة.

وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ الموظفين بأنهم من الآن فصاعدا لن يتمكنوا من دخول المكاتب، وسيتم فصلهم من وظائفهم في نهاية الأمر، إذا لم يلتزموا بإطلاق اللحى وارتداء الزي الرسمي.

ومن جهة أخرى، طلبت الحركة من شركات الطيران في أفغانستان أن تمنع صعود نساء على متن الطائرات، في حال لم يكن برفقة رجل من عائلتهن، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويأتي هذا القرار الجديد، وسط مخاوف متزايدة حيال حقوق المرأة بأفغانستان، في ظل حكومة طالبان التي وصلت إلى السلطة إثر الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد في أب الماضي.