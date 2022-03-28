"التايمز" تتحدث عن أخطر زلة لسان في تاريخ بايدن

أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية، في مقال لها إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن بشأن نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي "أخطر زلة لفظية في مسيرته".

وكتبت الصحيفة في مقالها: "مسيرة الرئيس بايدن السياسية الطويلة مليئة بالزلازل، لكن تصريحه بأن الرئيس بوتين (لا يمكنه البقاء في السلطة)، قد يكون الأكثر جدية حتى الآن".وأضافت: "من المؤكد أن ملاحظة بايدن ستحيي ادعاءات النقاد بأن الرئيس الأميركي يعاني من تدهور إدراكي حاد".من جهته، قال الكرملين، إن "تصريحات بايدن بشأن بوتين مثيرة للقلق".بدورها أشارت وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن "تصريحات بايدن جاءت على أساس العواطف، ولا تعكس السياسة الرسمية للبيت الأبيض".وجدد بايدن في وقت سابق، وصفه نظيره الروسي بوتين بأنه "مجرم حرب"، وقال: "أهم شيء بالنسبة لنا منذ البداية هو الحفاظ على وحدة ديمقراطياتنا في الرفض ومواصلة الجهود لوقف الدمار الذي يحدث على يد رجل أعتبره بصراحة مجرم حرب".وتحدث بايدن بالفعل بطريقة مماثلة عن الرئيس الروسي، ووصفه في وقت سابق بـ"مجرم الحرب" و "الدكتاتور القاتل" و"قاطع طرق محض".بالإضافة إلى ذلك، وصف الرئيس الأميركي تصرفات بوتين والجيش الروسي في أوكرانيا بأنها "غير إنسانية".