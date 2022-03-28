عربي-دولي

بوتين يرقّي قديروف لرتبة فريق في الجيش الروسي

Lebanon 24
28-03-2022 | 14:30
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أعلن رئيس برلمان جمهورية الشيشان الروسية محمد داوودوف ترقية رئيس البلاد فلاديمير بوتين رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إلى رتبة فريق في الجيش الروسي.
وكتب داوودوف على "تيليغرام" : "أصدقائي الأعزاء! من كل قلبي أهنئ أخي العزيز رئيس جمهورية الشيشان الروسية.. بطل روسيا رمضان أحمد قديروف، على ترقيته لرتبة فريق بمرسوم من رئيس البلاد القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين".
وأكد وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والإعلام في الشيشان أحمد دوداييف، أن قديروف الآن في مدينة ماريوبول لرفع معنويات مقاتلي قوات الشيشان الخاصة الروسية هناك.
المصدر: روسيا اليوم
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