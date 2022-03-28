عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي

Lebanon 24
28-03-2022 | 15:30
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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، اتصالا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
وأفادت وكالة "واس" بأن الاتصال عرض سبل تعزيز ودعم العلاقات بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين في المنطقة والعالم.
المصدر: روسيا اليوم
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