عربي-دولي

تراس: يجب إبقاء العقوبات ضد روسيا ما دامت قواتها في أوكرانيا

Lebanon 24
28-03-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-936255-637840992185223890.jpg
Doc-P-936255-637840992185223890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن دول مجموعة السبع يجب ألا ترفع العقوبات عن روسيا ما دامت قواتها على أراضي أوكرانيا.
وقالت تراس أمام البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين: "أريد الحفاظ على وحدتنا. والعقوبات تم فرضها بالتوافق بين الدول السبع ولا يجب رفعها في الوقت الذي يواصل فيه بوتين حربه وتبقى قواته في أوكرانيا".
وأضافت: "يجب أن نضمن ألا يستطيع بوتين التصرف بهذه الطريقة العدوانية أبدا".
وأشارت إلى أن "أي اتفاق طويل الأمد حول التسوية يجب أن يتضمن بندا حول العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في حال أي عدوان روسي".
وأكدت أن بريطانيا "لن تخفف من ضغط العقوبات في الوقت القريب، بل ستعززه"، مضيفة أن لندن تريد من الدول الأخرى أن توسع قائمة المصارف الروسية التي تم فرض العقوبات عليها، أن تتخذ القرار بفصل روسيا بشكل كامل عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية.
وتابعت تراس: "من المهم قطع التمويل الآتي من تصدير النفط والغاز. وهذا سيضعف نظام بوتين إلى أكبر قدر، ولذلك نريد أن تتفق الدول السبع على مواعيد واضحة للتخلي الكامل عن الاعتماد على النفط والغاز الروسي، وبعد ذلك يجب ألا نعود لاستخدامهما والاعتماد على النظام الاستبدادي".
واتهمت تراس موسكو بأنها تتخذ موقفا "غير جدي" من المفاوضات مع أوكرانيا، مضيفة أن بريطانيا شكلت فريقا خاصا يساعد أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:10 | 2022-03-28
17:35 | 2022-03-28
17:25 | 2022-03-28
16:52 | 2022-03-28
16:00 | 2022-03-28
15:30 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website