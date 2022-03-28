عربي-دولي

اشتباه بتعرّض رومان أبراموفيتش للتسميم

Lebanon 24
28-03-2022 | 18:10
A-
A+
Doc-P-936295-637841131716529839.jpg
Doc-P-936295-637841131716529839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين كانوا هدفاً لتسميم مفترض يحتمل أنّ متشدّدين في موسكو يقفون وراءه بهدف تخريب المفاوضات بين موسكو وكييف.
ووفقاً لتقارير فإنّ أبراموفيتش الذي فرضت عليه مؤخراً عقوبات من قبل الدول الغربية التي تسعى للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بسبب الحرب في أوكرانيا، كان يتنقّل بين كييف وموسكو ومواقع التفاوض الأخرى.
وأكّد مصدر مطّلع على الملفّ لوكالة "فرانس برس" صحّة هذا التقرير، قائلاً: "للأسف ما أوردته وول ستريت جورنال قد حدث فعلاً".

وبعد اجتماع في العاصمة الأوكرانية، ظهرت أعراض على أبراموفيتش واثنين من كبار المفاوضين الأوكرانيين بينها احمرار وألم في العينين وتقشّر في جلد الوجه والأيدي، وفقاً لما نقلته الصحيفة الأميركية.
ولم يؤكّد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك الحادث، ونصح بدلاً من ذلك بمتابعة "المعلومات الرسمية فقط".
وقال بودولياك إنّ "جميع أعضاء فريق التفاوض يعملون كالمعتاد اليوم"، مضيفاً "هناك الكثير من التكهّنات حول معلومات في وسائل الإعلام ونظريات مؤامرة مختلفة".
وذكرت الصحيفة أنّه لم تتّضح الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء، لكنّ المستهدَفين حمّلوا المسؤولية لمتشدّدين في موسكو يسعون لتعطيل مفاوضات إنهاء الحرب.
وأشار أشخاص الى أنّ حالة أبراموفيتش والمفاوضين الآخرين تحسّنت وحياتهم ليست في خطر.
وقال كريستو غروزيف من موقع "بيلنغكات" الاستقصائي للصحيفة بعد دراسة الحادث "لم يكن القصد القتل، لقد كان مجرّد تحذير".
وغروزيف الذي توصّل الى أنّ عملاء الكرملين سمّموا زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني بغاز الأعصاب عام 2020، شاهد صوراً لتأثير الاعتداء على أبراموفيتش، لكن لم يتمّ جمع عيّنات في الوقت المناسب لخبراء الطب الشرعي للكشف عن نوعية السمّ.

وقال موقع "بيلنغكات" على تويتر إنّ الرجال الثلاثة الذين ظهرت عليهم الأعراض "لم يتناولوا سوى الشوكولاتة والماء في الساعات التي سبقت ظهور الأعراض".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنّ حكومته تلقّت عروضاً للدعم من رجال أعمال روس بينهم أبراموفيتش الذي يسعى لبيع نادي تشيلسي لكرة القدم وتربطه علاقة وثيقة مع بوتن.
وصرّح زيلينسكي للصحافيين أنّ رجال الأعمال الروس هؤلاء قالوا إنّهم يريدون "القيام بشيء ما" و"المساعدة" في وقف تصعيد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا الذي أودى بحياة الآلاف.
ولم يذكر زيلينسكي حالات التسمّم، ووفقا للصحيفة لم يكن لدى المتحدث باسم الرئاسة أي معلومات عن هذا الاعتداء.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أنّ زيلينسكي طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن إرجاء فرض العقوبات على أبراموفيتش، لأنّ الملياردير الروسي يمكن أن يلعب دوراً في التفاوض على اتفاق سلام مع موسكو.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-03-29
05:00 | 2022-03-29
04:30 | 2022-03-29
04:00 | 2022-03-29
03:30 | 2022-03-29
03:00 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website