عربي-دولي

بيسكوف: روسيا لن تستخدم أسلحة نووية إلا في حالة "تهديد وجودها"

Lebanon 24
28-03-2022 | 19:58
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع "بي.بي.إس" إن روسيا لن تلجأ إلى الأسلحة النووية إلا في حالة كان هناك "تهديد وجود" لبلاده، لا بسبب النزاع الحالي مع أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف: "أي نتيجة للعملية في أوكرانيا، بالطبع ليست سببا لاستخدام سلاح نووي. لدينا مفهوم أمني ينص بوضوح شديد على أنه عندما يكون هناك فقط تهديد لوجود الدولة، في بلدنا، يمكننا استخدام، وسنستخدم بالفعل الأسلحة النووية للقضاء على التهديد لوجود بلدنا".
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