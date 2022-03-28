عربي-دولي

تحطّم طائرة جزائرية ومقتل أحد طيّاريها

Lebanon 24
28-03-2022 | 20:03
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، تحطّم طائرة من طراز "ميغ29" ومقتل أحد طياريها.
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طائرة

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