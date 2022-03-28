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سعيد يحذّر من محاولات البرلمان المعلّق عقد جلسات

Lebanon 24
28-03-2022 | 20:07
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حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلا إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال.
كان راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المعلق قد قال الاثنين إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي.
وأضاف سعيد، الذي جمد أنشطة البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، في خطاب أن الدولة ليست دمية وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية.
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