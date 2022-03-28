عربي-دولي

بريطانيا: عناصر من فاغنر الروسية تنتشر شرق أوكرانيا

Lebanon 24
28-03-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-936329-637841312930902729.jpg
Doc-P-936329-637841312930902729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنّ مرتزقة روساً من مجموعة فاغنر ينتشرون في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّه وفقاً لتقديراتها فإنّ ما يزيد عن ألف مقاتل من هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية يمكن أن يشاركوا في القتال ضدّ القوات الأوكرانية.
 
وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إنّ "مجموعة فاغنر، الشركة العسكرية الروسية الخاصة، انتشرت في شرق أوكرانيا".

وأضافت في تغريدة ثانية "من المتوقّع أن ينشروا أكثر من ألف مرتزق، بمن فيهم قادة كبار في المجموعة، لتنفيذ عمليات قتالية".


واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة ثالثة أنّه "بسبب خسائرها الفادحة وغزوها الذي يراوح مكانه إلى حدّ بعيد، فإنّ روسيا اضطرت على الأرجح لأن تجعل الأولوية في انتشار عناصر فاغنر في أوكرانيا على حساب عمليات المجموعة في أفريقيا وسوريا".

وفرضت بريطانيا الأسبوع الماضي مزيداً من العقوبات على شخصيات وكيانات روسية، بما في ذلك مجموعة فاغنر، بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهة أخرى، قالت الاستخبارات الأوكرانية إن روسيا حشدت قوات ومعدات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا أكثر مما كانت عليه في 24 afh''.

ورصدت الاستخبارات الأوكرانية نشر روسيا لـ 125 ألف جندي في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا فيما بلغ عدد الجنود الروس داخل أوكرانيا 140 ألفا.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-03-29
05:00 | 2022-03-29
04:30 | 2022-03-29
04:00 | 2022-03-29
03:30 | 2022-03-29
03:00 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website