عربي-دولي

الكرملين: روسيا لن تستخدم أسلحة نووية إلا في هذه الحالة!

Lebanon 24
29-03-2022 | 00:00
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لن تلجأ إلى الأسلحة النووية إلا في حالة كان هناك "تهديد وجود" لبلاده، لا بسبب النزاع الحالي مع أوكرانيا.



وقال بيسكوف في مقابلة مع بي.بي.إس "أي نتيجة للعملية (في أوكرانيا)، بالطبع ليست سببا لاستخدام سلاح نووي... لدينا مفهوم أمني ينص بوضوح شديد على أنه عندما يكون هناك فقط تهديد لوجود الدولة.

وأضاف: "يمكننا استخدام، وسنستخدم بالفعل، الأسلحة النووية للقضاء على التهديد لوجود بلدنا".
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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