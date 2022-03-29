روسيا تستبق المفاوضات.. وتقصف مدن أوكرانيا بعنف

اشتداد القتالواصلت القوات الأوكرانية الاثنين شن هجمات مضادة على المواقع الروسية حول كييف.واستعادت القوات الأوكرانية بلدة إيربين ذات الأهمية الاستراتيجية، شمال كييف، التي وقعت تحت السيطرة الروسية في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لرئيس بلدية المدينة، ألكسندر ماركوشين.وقال مسؤول أميركي كبير الاثنين إن الولايات المتحدة لا يمكنها التحقق بشكل مستقل من أن إيربين عادت إلى أيدي أوكرانيا.وضربت الصواريخ الروسية كييف ومدن خاركيف ولوتسك وريفني وجيتومير، وفقا لمسؤولين أوكرانيين. فيما واصلت القوات الروسية محاولة التقدم نحو كييف من الشرق والشمال الغربي، في محاولة للسيطرة على الطرق الرئيسية.وقالت وزارة الطوارئ الأوكرانية إن الغارة على لوتسك أصابت منشآت لتخزين الوقود وإن السلطات لا تزال تحاول إخماد الحريق.وقال يوري بوهوليايكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إن الهجوم نفذ بصواريخ كروز أطلقت من بيلاروسيا المجاورة.ولم ترد تفاصيل فورية عن سقوط ضحايا.كما بدا أن القوات الروسية تتقدم أكثر إلى ماريوبول، وهي مدينة مهمة استراتيجيا تربط الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة دونباس الشرقية بالأراضي التي استولت عليها موسكو في الجنوب.وفي مقابلة مع صحفيين روس خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال زيلينسكي إن أوكرانيا يمكن أن تصدر بيانا رسميا تتخلى فيه عن هدفها المتمثل في الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، مقابل ضمانات أمنية ملزمة من شركاء أجانب.وقال زيلينسكي إن حياد أوكرانيا سيحتاج إلى التصديق عليه في استفتاء، لأن دستور البلاد يحدد حاليا تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.وقال زيلينسكي إنه سيتعين على القوات الروسية الانسحاب من الأراضي الأوكرانية قبل إجراء استفتاء، لأن التصويت العادل غير ممكن في ظل الاحتلال العسكري الأجنبي.وقال للصحفيين "لن يعترف أحد أبدا بنتائج الاستفتاء إذا كانت هناك قوات أو تشكيلات مسلحة غير قانونية على أراضي البلاد".وقال زيلينسكي إن الدول التي تعمل كضامنة لأمن أوكرانيا ستحتاج إلى تقديم التزامات ملزمة قانونا تصدق عليها برلماناتها.وأشار إلى مذكرة بودابست لعام 1994، التي تخلت فيها أوكرانيا عن الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية من روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا غزت أوكرانيا على أي حال وأن الدول الغربية لم تمنع ذلك.وأكد مجددا أن الحكومة الأوكرانية لن تتنحى ولن تقبل بتجريد البلاد من السلاح، رافضا اثنين من أهداف الحرب الروسية.وقال مكتب الرئاسة التركية، إن الرئيس، رجب طيب أردوغان، حث بوتين في مكالمة هاتفية الأحد على قبول وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.لا حل في الأفقومع ذلك، لا يرى المسؤولون الغربيون سوى القليل من الدلائل على أن روسيا مستعدة لرؤية حل سلمي للصراع.وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي "لا أحد يعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي في الأيام القليلة المقبلة أو حتى الأسابيع القليلة المقبلة".وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين الاثنين إنه لم تحدث انفراجة كبيرة في المفاوضات ولم يحرز أي تقدم بشأن اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي والأوكراني.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين إن الاجتماع بين الرئيسين الآن سيأتي بـ"نتائج عكسية".وقالت السلطات في كييف إنها تستعد لتجدد الهجمات من جانب القوات الروسية.وقال مسؤول أوكراني مقرب من المحادثات "إنهم يستعدون لدفعة كبيرة، الأمر دائما هكذا قبل مفاوضات كبيرة مع الروس".وقال المسؤول للصحيفة إن فرص النجاح في محادثات وقف إطلاق النار نمت في الأسابيع الأخيرة "من 10 بالمئة قبل أسبوعين إلى 50 بالمئة".