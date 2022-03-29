انهيار الهيمنة الأميركية...تعليق من صحيفة تركية!

قال المعلق التركي المعروف محمد علي غولر في مقالة لصحيفة Cumhuriyet، إن الأزمة الأوكرانية سرّعت عملية إضعاف الهيمنة الأميركية، بما في ذلك الدولار.ويرى كاتب المقالة، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وشركاؤها ضد روسيا، قامت في الواقع بتقريب تقويض مصداقية الغرب من جانب بقية دول العالم. وشدد المعلق على أنه لم تعد توجد ضمانات للأموال المحفوظة في البنوك الغربية، وكذلك للممتلكات والأصول الأجنبية في أوروبا والولايات المتحدة.وكشفت الأزمة الأوكرانية، أن الغرب يمكن أن يتطاول ويتعدى على كل ذلك، متجاهلا التشريعات والقوانين.