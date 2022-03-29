ما هي مكاسب بكين من الغزو الروسي لاوكرانيا؟

ترجّح الحكمة السائدة أن بكين أخطأت في التقدير من خلال دعم حرب أوكرانيا التي قادها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، التي اضافت" يواجه شريك الرئيس الصيني شي جين بينغ مقاومة شرسة غير متوقعة من الجيش الأوكراني وعقابًا غربيًا قويًا مفاجئاً. يتوقع البعض في واشنطن أن تحاول الصين النجاة بنفسها من خلال التوسط في اتفاق سلام. من غير المرجح أن يحدث ذلك. استفادت الصين من الصراع من نواحٍ عديدة، في الوقت الذي تختبر فيه روسيا النظام الدولي بنتائج مخيبة للآمال بالنسبة للغرب. صحيح أن بكين فوجئت بالفشل العسكري الروسي، ومن المؤكد أن الحرب ستدفع بالرئيس شي إلى التشكيك في قدرة جيشه قبل مهاجمة تايوان. ومع ذلك، فقد بشّر شي منذ فترة طويلة بعصر جديد في العلاقات الدولية يقلب النظام العالمي الذي تصنعه الولايات المتحدة. وقع بوتين على جدول الأعمال هذا في خلال قمة بوتين-شي في 4 شباط والذي صدر عنها البيان المشترك الصيني الروسي".وتابعت الصحيفة، "بعيدًا عن التراجع عن الموقف المعادي للغرب، يضغط كبار الدبلوماسيين الصينيين على قضيتهم. أدلى وزير الخارجية وانغ يي ونائب وزير الخارجية لو يوتشنغ، منذ اندلاع الغزو، بتصريحات وألقيا باللوم على الولايات المتحدة لعدم مراعاة مخاوف روسيا الأمنية واستنكار توسع منظمة حلف شمال الأطلسي شرقًا. وفقًا لما تقوله الصين، يجب أن يتعاطف العالم مع أوكرانيا ليس لأنها تعرضت للهجوم من قبل روسيا، ولكن لأنها ضحية محاولة الولايات المتحدة المتهورة للحفاظ على الهيمنة الجيوسياسية. وفقا لبكين، الدرس الذي يجب أن تتعلمه الدول الصغيرة هو أن لا يتم استخدامها كبيادق. فسوف تستغلهم الولايات المتحدة لخوض حروب بالوكالة ضد خصومها".وبحسب الصحيفة، "الهدف الرئيسي للصين هو آسيا. في روايتها، يمكن للمنطقة أن تتجنب مصير أوروبا إذا قاومت جهود واشنطن لاحتواء الصين. استهدفت وزارة الخارجية الصينية الاستراتيجية الأميركية التي تم إصدارها مؤخرًا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تتوخى نظامًا سياسيًا واقتصاديًا خالٍ من الإكراه الصيني. وحذر لو من أن هذه الاستراتيجية "ستثير المتاعب، وتجمع دوائر أو مجموعات صغيرة مغلقة وحصرية، وتخرج المنطقة عن مسارها نحو التجزئة والتقسيم على أساس الكتلة". وأضاف أن الإستراتيجية الأميركية "خطيرة مثل إستراتيجية الناتو للتوسع شرقًا في أوروبا". وتابع قائلاً: "إذا سُمح لها بالاستمرار دون رادع، فسيؤدي ذلك إلى عواقب لا يمكن تصورها ودفع منطقة آسيا والمحيط الهادئ في نهاية المطاف إلى حافة الهاوية". هذا تحذير واضح من أنه إذا قامت واشنطن ببناء نظام تحالف في آسيا على غرار حلف الناتو، فإن الصين تحتفظ بخيار المقاومة بقوة. من وجهة النظر هذه، تشكل حالة روسيا لمهاجمة أوكرانيا سابقة يمكن الإستفادة منها".وتابعت الصحيفة، "مع ذلك، فإن استجابة العالم لغزو أوكرانيا يجب أن تخفف من قلق بكين بشأن تشكيل كتل مناهضة للصين. خارج الغرب، يبدو أن شركاء أميركا يفضلون الحياد لدى مواجهتهم العدوان الاستبدادي. لم تدن الهند، وهي ركيزة أساسية في استراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ، الغزو الروسي. في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة تعتبرها الولايات المتحدة ذات أهمية استراتيجية، بقيت معظم دولها محايدة. في حين أن هذه الدول قد يختلف موقفها في حال قررت الصين اشعال نزاع، فلا يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على ذلك. كما وبقي شركاء أميركا في الشرق الأوسط، الذين يمثلون أهمية استراتيجية للولايات المتحدة بسبب موارد الطاقة لديهم، على الحياد أيضًا. جعلت الحرب السورية كما وعدوان إيران الإقليمي هذه الدول أكثر اعتمادًا على الصين وروسيا. إن الأمر الأكثر إرضاءً لبكين والذي تمثل في دعم اليابان لأوكرانيا تسبب في تصعيد التوترات مع روسيا. ألغت موسكو المفاوضات لحل النزاعات الإقليمية ووعدت بكين على الأرجح باستئناف التدريبات المشتركة في المياه حول اليابان".وبحسب الصحيفة، "اتضح أن البيان الصيني الروسي المشترك لم يكن طموحًا بقدر ما كان وصفًا للوضع الحالي للعلاقات الدولية. مع بقاء العديد من الدول على الهامش في أعقاب الغزو الأوكراني، لدى الصين فرصة لبناء دعم أكبر لرؤيتها المعادية لأميركا. على مدى العقد الماضي، قامت روسيا بالكثير من هذا العمل من خلال توفير الأسلحة وتوسيع نفوذها. كما وستستغل الصين النفور من أجل الاستخدام غير المشروع للعقوبات الأميركية والتهكم الأميركي بحقوق الإنسان. لم تخطئ الصين في الحسابات. كانت محقة بشأن الأسس الجيوسياسية. ونظرًا لأن عددًا قليلاً من الدول انضم إلى الغرب في مقاومة العدوان الروسي ضد دولة ذات سيادة، فقد تستنتج بكين أن عددًا أقل من الدول ستعاقبها إن قررت يوماً الهجوم على تايوان، والتي لا يعترف بها معظم العالم كدولة. يجب على واشنطن أن تقدم على وجه السرعة حجة دبلوماسية مستدامة لشركائها مفادها أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يدمر الأمن والازدهار الدوليين".وختمت الصحيفة، "لا تحتاج الصين إلى حلفاء لدعم خططها العدوانية. إنها تحتاج فقط إلى دول محايدة، وقد منح الغزو الروسي لأوكرانيا الصين مزيدًا من الثقة في أن معظم العالم سيبقى على الهامش".