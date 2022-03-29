عربي-دولي

المفاوضون الروس والأوكرانيون يناقشون "وقف إطلاق النار"

Lebanon 24
29-03-2022 | 06:00
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قال مستشار للرئيس الأوكراني إنه مناقشة الضمانات الأمنية وترتيب وقف لإطلاق النار جارية الآن، في المفاوضات الحالية بين أوكرانيا وروسيا في تركيا، وذلك لحل المشاكل الإنسانية.

وأضاف المستشار ميخائيلو بودولياك عبر التلفزيون الأوكراني: "تجري الآن مشاورات مكثفة حول بعض القضايا المهمة، أهمها اتفاق على ضمانات دولية لأمن أوكرانيا، لأننا بهذا الاتفاق سنتمكن من إنهاء الحرب كما تحتاج أوكرانيا".

وأردف: "القضية الثانية هي وقف إطلاق النار لحل كل المشكلات الإنسانية المتفاقمة".

وأوضح أن مشكلة أخرى تتمثل في "تصعيد الحرب"، التي تتضمن ما قال إنه "انتهاك لقواعد الحرب"، من دون أن يعطي تفاصيل.

والثلاثاء بدأت جولة جديدة من المحادثات المتعثرة بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها وفدا البلدين اللذان وصلا إلى تركيا الإثنين، بعد جولات عدة من المحادثات عبر الفيديو.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاوضين، ودعاهم إلى "وضع حد لهذه المأساة" في إشارة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.

وأضاف أردوغان: "للجانبين مخاوف مشروعة، من الممكن التوصل إلى حل مقبول لدى المجتمع الدولي".

وشدد على أن "الأمر متروك للطرفين لوضع حد لهذه المأساة"، مشيرا إلى أن "توسع الصراع ليس في مصلحة أحد".

وتابع: "العالم كله ينتظر منكم أخبارا جيدة".

واستضافت تركيا في 10 مارس في أنطاليا اللقاء الأول بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني منذ بدء الهجوم الروسي، لكن لم ينتج عنه اتفاق وقف إطلاق النار أو أي اختراق آخر.
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